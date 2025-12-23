Incidente stradale verso le 12,30 di oggi, martedì 23 dicembre, nel quartiere genovese di Albaro. Qui un uomo di 78 anni ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro altre auto parcheggiate e cappottandosi. Sul posto l'ambulanza e i vigili del fuoco: per fortuna il 78enne è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Auto si schianta contro il muro e si cappotta

Leggi anche: Muore in strada: esce dal locale, sale in auto e si schianta contro i mezzi in sosta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Autobus si sfrena e si schianta contro un'auto; Incidente a Torino Centro: scontro tra auto e bus, il mezzo pubblico finisce contro una vetrina; Incidente in via Desman, auto si schianta contro un tir e finisce nel fossato: gravissimo un 29enne; Schianto contro un camion: 91enne resta incastrato nell’auto.

Auto si schianta contro altri mezzi e si cappotta: traffico bloccato - Qui un uomo di 78 anni ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro altre auto parcheggiate e cappottandosi. genovatoday.it

Inseguito da polizia si schianta contro un'altra auto, tre feriti - Poco dopo le 4 del mattino un'auto non si è fermata allo stop della polizia ed è iniziato l'inseguimento. rainews.it