Auto si schianta contro altri mezzi e si cappotta | traffico bloccato
Incidente stradale verso le 12,30 di oggi, martedì 23 dicembre, nel quartiere genovese di Albaro. Qui un uomo di 78 anni ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro altre auto parcheggiate e cappottandosi. Sul posto l'ambulanza e i vigili del fuoco: per fortuna il 78enne è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
