Auto si lancia sulla folla in Olanda | 9 feriti tre sono gravi Alla guida una 56enne

Un'auto guidata da una donna di 56 anni si è immessa sulla folla durante una parata natalizia in Olanda, causando il ferimento di nove persone, tre delle quali in condizioni gravi. L'incidente è ancora sotto indagine e le autorità stanno valutando le cause dell'accaduto.

Un’auto guidata da una donna di 56 anni è finita contro la folla durante una parata natalizia, provocando 9 feriti, di cui tre in gravi condizioni. È successo a Nunspeet, cittadina a 70 chilometri da Amsterdam, la sera del 22 dicembre. Secondo il giornale “Telegraaf”, la polizia ritiene che si sia trattato di un incidente e non di un atto intenzionale, anche se le indagini continuano. La donna, lievemente ferita e residente nella località della provincia di Gelderlan, è stata arrestata, e pare che quanto accaduto sia stato causato da un malore, ha dichiarato la sindaca di Nunspeet, Céline Blom, citata dai media locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto si lancia sulla folla in Olanda: 9 feriti, tre sono gravi. Alla guida una 56enne Leggi anche: Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni Leggi anche: Terrore in Olanda: auto sulla folla alla parata di Natale. Nove feriti, tre in condizioni gravi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Olanda, auto sulla folla durante parata natalizia a Nunspeet. Diversi feriti; Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, nove feriti; Olanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi; Amsterdam, auto si schianta contro la folla durante una parata natalizia: ?dieci feriti, tre gravi. La polizia: «Un incidente». Olanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi - Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annu ... affaritaliani.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, auto sulla folla in Olanda: 9 feriti, tre in gravi condizioni - Ultime notizie, ultim'ora oggi: un'auto è finita su una parata natalizia in Olanda, causando il ferimento di 9 persone, tre sono gravi ... ilsussidiario.net

Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni - La vettura ha investito un gruppo di persone e ci sarebbero nove feriti, di cui 3 gravi. fanpage.it

Le forze dell'ordine avevano intimato a una Lancia Y di fermarsi lungo la Casilina. I due cercavano di dileguarsi con l'auto - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.