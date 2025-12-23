Auto e furgone si schiantano davanti alla pizzeria | due feriti in ospedale

Sabato sera, in via San Polo a Brescia, un incidente tra un’auto e un furgone ha provocato due feriti lievi, trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato all’incrocio con via Vittorio Arici, nelle vicinanze della pizzeria San Polo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Due persone sono rimaste ferite sabato sera in uno scontro tra una berlina e un furgoncino avvenuto in via San Polo, a Brescia, all'incrocio con via Vittorio Arici (a pochi metri dalla pizzeria San Polo). L'incidente si è verificato intorno alle 19:30, in una fascia oraria caratterizzata da.

