Auto della Polizia contro un furgone a Bari | gravi due poliziotti andavano a sventare una rapina
Nella prima mattina a Bari, un incidente tra un veicolo della Polizia e un furgone ha causato gravi ferite a due agenti. Gli agenti, in servizio per prevenire una rapina, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. L’incidente è ancora sotto indagine per chiarire le cause dello scontro.
Scontro all’alba tra un'auto della Polizia e furgone, a Bari. I due agenti feriti sono stati trasportati in ospedale. Le immagini raccontano la violenza dello scontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
