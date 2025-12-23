Auto della Polizia contro un furgone a Bari | gravi due poliziotti andavano a sventare una rapina

Nella prima mattina a Bari, un incidente tra un veicolo della Polizia e un furgone ha causato gravi ferite a due agenti. Gli agenti, in servizio per prevenire una rapina, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. L’incidente è ancora sotto indagine per chiarire le cause dello scontro.

Volante della polizia contro un furgone della frutta, agenti feriti - 30 circa, con un furgone che trasportava frutta: nell'impatto, molto violento, i poliziotti sono rimasti incastrati nell'Alfa ... ansa.it

Incidente a Bari all’alba: scontro violento tra volante della Polizia e furgone della frutta - In via De Giosa, una volante della Polizia e un furgone carico di frutta si sono scontrati ... msn.com

INCIDENTE A FOGGIA Volante della Polizia contro auto in sosta Cosa è successo - facebook.com facebook

