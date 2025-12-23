Auto bloccata al passaggio al livello | paura in via Irno

Ieri sera a Salerno, un'auto è rimasta bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello in via Irno, causando disagio e rallentamenti nel traffico. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti, evidenziando la necessità di attenzione e sicurezza nelle operazioni di attraversamento ferroviario. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'evento ha evidenziato l'importanza di mantenere alta l'attenzione in queste situazioni.

Traffico paralizzato e tanta paura, ieri sera, quando un uomo alla guida di un'auto è rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello a Salerno. È accaduto in via Irno. L'episodioLe sbarre si sono abbassate mentre il veicolo si trovava ancora sui binari, generando il panico tra.

