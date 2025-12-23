Auto | Acea a novembre +1,4% nuove immatricolazioni in Europa
A novembre 2025, le immatricolazioni di nuove auto nell’Unione Europea sono cresciute dell’1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati di Acea. Questo incremento riflette una lieve ripresa nel mercato automobilistico europeo, confermando un trend di stabilità nel settore. I dati, disponibili anche per altri periodi, offrono una panoramica sulle dinamiche di vendita e sull’andamento del mercato auto nel continente.
Milano, 23 dic. (LaPresse) – A novembre 2025, le immatricolazioni di nuove auto nell’UE sono aumentate dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo comunica Acea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
