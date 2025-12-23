Auguri Meloni a dipendenti Chigi | 2025 anno tosto il prossimo molto peggio

Il presidente Meloni ha rivolto un messaggio ai dipendenti di Palazzo Chigi, augurando loro buone feste e riconoscendo il loro impegno. Con un tono rispettoso e sobrio, ha sottolineato la natura di squadra che li unisce, anticipando che il 2025 sarà un anno difficile, ma confidando nella collaborazione di tutti per affrontarlo al meglio. Un messaggio di gratitudine e di solidarietà in un momento di sfide future.

Roma, 23 dic. (askanews) – "Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro vi voglio bene. Noi siamo una famiglia. Combattiamo tutto l'anno. L'anno trascorso e' stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste ferie perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al brindisi di auguri con i dipendenti di Palazzo Chigi.

