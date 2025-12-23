Auguri di Giorgia Meloni ai giornalisti | Se mi riposo io due giorni fatelo anche voi

Tempo di lettura: 2 minuti Brindisi a Palazzo Chigi per gli auguri di Natale della premier Giorgia Meloni ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, che hanno affollato il cortile d’onore della sede del governo proteggendosi dalla pioggia con gli ombrelli. Meloni ha parlato per alcuni minuti da un palchetto allestito sotto il porticato, prima di fermarsi per saluti e selfie con molti dei dipendenti. Un grande panettone, bollicine per il brindisi, Parmigiano Reggiano e prodotti tipici della tradizione culinaria emiliana (dal culatello alla coppa) e campana (dal panuozzo bruscato ai taralli, fino alla mozzarella di bufala), nel menù del buffet allestito dall’Istituto Vergani Navarra di Ferrara, dall’Istituto Magnaghi di Salsomaggiore Terme, dall’Istituto Francesco Morano di Caivano, dall’Istituto Domenico Modugno di Polignano, e dall’Accademia di alta formazione di sala di Castiglione in Teverina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

