Attacco informatico alle Poste francesi | a rischio le consegne dei pacchi natalizi
Un attacco informatico alle Poste francesi mette a rischio le consegne dei pacchi natalizi. Marie-Ange Debon, nominata presidente di La Poste il 21 ottobre, si trova ora ad affrontare questa prima importante crisi. La vicenda evidenzia le sfide legate alla sicurezza digitale in un settore strategico per il paese, con possibili ripercussioni sui servizi di consegna durante il periodo festivo.
Nominata presidente di La Poste il 21 ottobre, Marie-Ange Debon sta vivendo la sua prima grande crisi alla guida del gruppo dei servizi postali e bancari. Dalla mattina di lunedì 22 dicembre, infatti le poste francesi sono vittime di un attacco informatico su larga scala. Una complicazione che arriva nel momento peggiore per l’azienda, ovvero durante il periodo di punta delle consegne dei pacchi natalizi. La società ha dichiarato che l’attacco è stato di tipo Ddos (Distributed denial of service). Questa tipologia prevede che grandi quantità di traffico Internet vengano indirizzate verso un determinato sito web, con l’obiettivo di sovraccaricarlo e impedire il suo funzionamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
