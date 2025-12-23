Atrani la notte della luce | la Calata della Stella rinnova un rito antico di 145 anni
Che Atrani sia un presepe naturale è cosa nota da tempo. Un intreccio perfetto di case, roccia e mare che, nella notte di Natale, diventa lo scenario ideale per uno dei riti più suggestivi e identitari della Costiera Amalfitana: la Calata della Stella. Un evento fiabesco, carico di simboli e di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Natale 2025, Atrani lancia il contest “Atrani è luce – Foto & Video Contest 2025”
Leggi anche: Scoperta una nuova super Terra rocciosa nella zona abitabile della sua stella, a meno di 20 anni luce di distanza da noi
Atrani è Luce 2025: eventi di Natale, Presepe Vivente e concerto di Noa in Costiera Amalfitana.
Atrani, la notte della luce: la Calata della Stella rinnova un rito antico di 145 anni - Allo scoccare della mezzanotte, mentre il silenzio avvolge il borgo e le luci si attenuano, la Stella prende vita. salernotoday.it
La Calata della Stella ad Atrani - Un intreccio perfetto di case, roccia e mare che, nella notte di Natale, diventa lo scenario ideale pe ... gazzettadisalerno.it
Ad Atrani la calata della stella: dopo due anni torna lo spettacolo di luci - Grande attesa ad Atrani per un tradizionale evento che mettere insieme passato e presente, unendo folklore, religiosità popolare e memoria storica. ilmattino.it
Atrani di notte: un abbraccio di luce, storia e quiete. Sogni dolci, a domani - Collegiata di Santa Maria Maddalena ad Atrani - - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.