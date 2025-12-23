Atalanta Pasalic è tornato in gruppo e contro l’Inter ci sarà
Nella mattinata di martedì 23 dicembre, Mario Pasalic è tornato in gruppo e ha riabbracciato i compagni di squadra dell’ Atalanta, dopo il periodo trascorso in Croazia per stare con la sua famiglia dopo la tragica scomparsa del padre. leggi anche. Il dramma Atalanta in lutto, è morto il papà di Mario Pasalic. Il centrocampista nerazzurro era rientrato in patria mercoledì 17 dicembre e venerdì era stato raggiunto da mister Palladino, Luca Percassi e una delegazione della società che gli hanno manifestato vicinanza. La stessa che gli hanno dedicato anche i compagni, ricordandolo dopo la vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa, partita che il classe 1995 ha saltato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
