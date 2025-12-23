Atalanta avanti con gli allenamenti In campo anche la Vigilia
L’Atalanta prosegue con gli allenamenti in vista della partita contro l’Inter, prevista per domenica 28 alle 20. La squadra si prepara con attenzione, anche in occasione della seduta della Vigilia, mantenendo un ritmo costante e focalizzato sull’obiettivo della prossima sfida. Un percorso di preparazione che segue le consuete pratiche, senza elementi di particolare enfasi, per garantire la miglior condizione possibile in vista dell’impegno ufficiale.
CALCIO. L’Atalanta continua ad allenarsi in ottica della prossima gara, in programma contro l’Inter domenica 28 alle 20.45 alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Atalanta, domani la ripresa degli allenamenti. Palladino ritrova gli azzurri e Lookman
Leggi anche: Silvio Baldini porta il suo metodo anche in Under 21: giocatori bendati durante gli allenamenti
Verso Atalanta-: l'allenamento dei nerazzurri; Atalanta, Sulemana si allena in campo. Out Bellanova: le ultime per Genova; NEWS – Pinamonti, Zapata, Ostigard, Gud, Conceicao, Bailey, Zalewski, Berna, Olivera e stop Beukema.
Atalanta, avanti con gli allenamenti. In campo anche la Vigilia - L’Atalanta continua ad allenarsi in ottica della prossima gara, in programma contro l’Inter domenica 28 alle 20. ecodibergamo.it
Atalanta, subito in campo in vista dell’Inter: comincia il tour de force d’alta quota - Dopo il successo col Genoa, lunedì 22 dicembre i nerazzurri si sono allenati per la gara contro i milanesi, domenica 28 alle 20. ecodibergamo.it
Atalanta al lavoro con vista Inter: il notiziario dell’allenamento di oggi - Seduta mattutina per l’Atalanta che prepara il match interno contro l’Inter in programma domenica sera: lavoro di “scarico” per chi è stato utilizzato con un buon minutaggio a Genova. calcioatalanta.it
Eintracht Francoforte-Atalanta | L'allenamento della vigilia | UCL MD5 League Phase 2025/26
Intervallo al Massimino: l'ex Jiménez punisce dal dischetto, Catania avanti 1-0 sull'Atalanta U23 - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook
L’Atalanta continua ad allenarsi in ottica della prossima gara, in programma contro l’Inter domenica 28 alle 20.45 alla New Balance Arena. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.