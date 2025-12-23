atalanta avanti con gli allenamenti in campo anche la vigilia

L’Atalanta prosegue con gli allenamenti in vista della partita contro l’Inter, prevista per domenica 28 alle 20. La squadra si prepara con attenzione, anche in occasione della seduta della Vigilia, mantenendo un ritmo costante e focalizzato sull’obiettivo della prossima sfida. Un percorso di preparazione che segue le consuete pratiche, senza elementi di particolare enfasi, per garantire la miglior condizione possibile in vista dell’impegno ufficiale.

