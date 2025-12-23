Astro del Ciel di Petrotto e Cascio | un messaggio di pace che parte dall’Italia e guarda al mondo

La musica torna a farsi linguaggio universale di pace e speranza con l’uscita di Astro del Ciel, il nuovo singolo di Salvatore Petrotto, alla voce, accompagnato al pianoforte da Daniele Cascio, disponibile a partire da domani, 24 dicembre. La scelta della data non è casuale: il giorno della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Petrotto, Di Rosalia e Cascio uniscono nuovi singoli e noël in un messaggio di pace

Leggi anche: L’Albero di Natale più grande del mondo si accende: Gubbio e il messaggio di pace al mondo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Petrotto, Di Rosalia e Cascio uniscono nuovi singoli e noël in un messaggio di pace; Natale in musica a Palermo: due singoli e un concerto solidale con Salvatore Petrotto e la Bachstring Orchestra.

Petrotto, Di Rosalia e Cascio uniscono nuovi singoli e noël in un messaggio di pace - Nasce con questo obiettivo il nuovo progetto musicale ideato dal professore Salvatore Petrotto, violinista e cantante, che riunisce mu ... palermotoday.it