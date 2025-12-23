Asta delle maglie dei giocatori nerazzurri | raggiunta quota 21 mila euro

L’asta delle maglie dei giocatori nerazzurri ha raggiunto un valore di 21 mila euro. L’iniziativa, promossa da Atalanta e BergamoTv, ha raccolto fondi per progetti solidali, con 1.700 euro ottenuti dalla maglia di De Roon. Un gesto che dimostra come lo sport possa sostenere cause benefiche, unendo la passione dei tifosi a finalità di utilità sociale.

