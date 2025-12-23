Associazione quadri e capi Fiat si è insediato il nuovo direttivo nello stabilimento Stellantis di Atessa

Lunedì 22 dicembre si è insediato il nuovo direttivo dell’Associazione quadri e capi Fiat, AQCF/R, presso lo stabilimento Stellantis di Atessa. L’evento ha visto la partecipazione di Umberto Damiano, segretario nazionale, e Pietro Bellisario, segretario territoriale, segnando un momento importante per l’organizzazione e il coordinamento interno dell’azienda.

Nella giornata di lunedì 22 dicembre, si è insediato il nuovo direttivo AQCFR (Associazione quadri e capi Fiat-Rappresentanza) dello stabilimento Stellantis di Atessa, alla presenza del segretario nazionale Umberto Damiano e del segretario territoriale Pietro Bellisario. Il nuovo organigramma è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Associazione quadri e capi Fiat, si è insediato il nuovo direttivo nello stabilimento Stellantis di Atessa Leggi anche: Nominato il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa: è Francesco Eroico Leggi anche: Il presidente Marsilio in visita allo stabilimento Stellantis di Atessa, ribadita la centralità del polo abruzzese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Associazione quadri e capi Fiat, si è insediato il nuovo direttivo nello stabilimento Stellantis di Atessa. Fca, firmato il rinnovo del contratto di lavoro - Uil, Fismic, Ugl metalmeccanici e Associazione quadri e capi Fiat il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di ... affaritaliani.it Fiat, convocati tutti i sindacati per Mirafiori - La Fiat ha convocato tutti i sindacati venerdì 26 novembre, alle 9,30, all’Unione Industriale di Torino, per parlare dello stabilimento di Mirafiori. blitzquotidiano.it Gigafactory di Termoli, il primo blocco aprirà i battenti a fine 2026 - Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri e Capi Fiat dopo l'incontro al ministero chiedono “a governo e Regione Molise di supportare le nostre richieste e di legare la erogazione degli ... repubblica.it ha vinto il Premio Ubu 2025 Associazione Ubu per Franco Quadri per il . Questo è il discorso che e hanno detto sul palco del Teatro Arena del - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.