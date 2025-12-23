Associazione nazionale Carabinieri il bilancio 2025 | 415 soci e oltre 23mila ore di attività sul territorio

L’Associazione nazionale Carabinieri di Ravenna presenta il bilancio del 2025, evidenziando il coinvolgimento di 415 soci e oltre 23mila ore dedicate ad attività sul territorio. Un anno di impegno costante a favore della comunità, con iniziative che rafforzano il legame tra i cittadini e le forze dell’ordine. Un resoconto che testimonia l’importanza della collaborazione e del servizio pubblico.

