Aspettativa di vita Italia al top in Europa ma le liste d’attesa

Secondo uno studio dell’OCSE, l’Italia si distingue in Europa per l’aspettativa di vita, confermando la qualità della sanità. Tuttavia, permangono criticità, come le lunghe liste d’attesa e le carenze nel Servizio sanitario nazionale. Questi aspetti evidenziano la necessità di interventi mirati per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi sanitari nel paese.

LO STUDIO DELL’OCSE. Una buona notizia ma le carenze nel Servizio sanitario nazionale restano all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

