Aspettativa di vita Italia al top in Europa ma le liste d’attesa

Secondo uno studio dell’OCSE, l’Italia si distingue in Europa per l’aspettativa di vita, confermando la qualità della sanità. Tuttavia, permangono criticità, come le lunghe liste d’attesa e le carenze nel Servizio sanitario nazionale. Questi aspetti evidenziano la necessità di interventi mirati per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi sanitari nel paese.

Italia al top per aspettativa di vita, ma il sistema sanitario è sotto pressione: emergenza fumo tra i giovani, carenza di infermieri e liste d’attesa - L'Italia secondo il nuovo Country Health Profile dell'Ocse ha l'aspettativa di vita più alta dell'Ue (84,1 anni), ma il sistema sanitario è minacciato da carenza di infermieri, liste ... quotidianosanita.it

Aspettativa di vita e spesa per le cure, il quadro della sanità in Italia secondo l’Ocse - L’Italia è al top in Europa per longevità, ma la spesa sanitaria pro capite è inferiore del 19% rispetto alla media Ue. italiaoggi.it

#Ocse: aspettativa di vita oltre 84 anni. #Italia in testa

