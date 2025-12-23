ASL Frosinone svolta per i vertici ospedalieri | al via i concorsi per i nuovi primari

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità ciociara volta pagina. Con la pubblicazione degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali per tre Direttori di Unità Operativa Complessa (UOC), la ASL di Frosinone avvia ufficialmente una stagione di stabilizzazione e rilancio dei reparti chiave. Un'operazione che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

