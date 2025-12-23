Askatasuna Verini | Il mio Pd abbia la forza di prendere a pedate ogni forma di violenza

«La sinistra deve emarginare, isolare e allontanare chi è protagonista di episodi come quelli di Torino. Mi riferisco a chi brucia i cassonetti, devasta e minaccia giornali e giornalisti, o aggredisce e ferisce poliziotti. Se non si prendono radicalmente le distanze da questi comportamenti si delegittima anche il diritto sacrosanto di manifestare e ciò è un pericolo per la democrazia. Anche noi come Pd dobbiamo avere la forza di prendere a pedate (nel senso di isolare) i violenti». A dirlo Walter Verini, senatore dem. Un tema fondamentale, oggi, è quello della sicurezza. Come il campo largo dovrebbe approcciarlo? «Dobbiamo batterci sia per quanto riguarda la sicurezza sociale che quella personale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

