Askatasuna Verini | Il mio Pd abbia la forza di prendere a pedate ogni forma di violenza
«La sinistra deve emarginare, isolare e allontanare chi è protagonista di episodi come quelli di Torino. Mi riferisco a chi brucia i cassonetti, devasta e minaccia giornali e giornalisti, o aggredisce e ferisce poliziotti. Se non si prendono radicalmente le distanze da questi comportamenti si delegittima anche il diritto sacrosanto di manifestare e ciò è un pericolo per la democrazia. Anche noi come Pd dobbiamo avere la forza di prendere a pedate (nel senso di isolare) i violenti». A dirlo Walter Verini, senatore dem. Un tema fondamentale, oggi, è quello della sicurezza. Come il campo largo dovrebbe approcciarlo? «Dobbiamo batterci sia per quanto riguarda la sicurezza sociale che quella personale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Askatasuna, contrordine compagni. Verini incalza la Schlein: “Il Pd prenda a pedate i violenti e li isoli”
Leggi anche: Insulti sessisti, impegno bipartisan: “Combattere ogni forma di violenza”
Askatasuna, Verini: "Il mio Pd abbia la forza di prendere a pedate ogni forma di violenza" - «La sinistra deve emarginare, isolare e allontanare chi è protagonista di episodi come quelli di Torino. msn.com
“Askatasuna sarà svuotato e non tornerà agli antagonisti”: la capogruppo Pd Conticelli mette le cose in chiaro - Si può proprio dire: una volta liberato, l’immobile non tornerà ad Askatasuna». torino.repubblica.it
L'ex senatore Pd inchioda il Pd a Torino: "Basta tendere la mano ad Askatasuna" - Ospite di Quarta Repubblica, l’ex senatore Pd Stefano Esposito interviene sul caso dell’assalto alla redazione de La Stampa da parte dei gruppi pro- ilgiornale.it
"L'illegalità non ci piace e men che meno la violenza. Per questo, voglio esprimere la mia soddisfazione per lo sgombero del centro sociale Askatasuna avvenuto dopo ben 29 anni. Il Governo Meloni non indietreggia davanti a chi utilizza l'intimidazione e la - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.