Nel giorno del voto in Senato alla legge di Bilancio, sulla quale il governo ha posto la fiducia, in aula a Palazzo Madama il dibattito parlamentare è segnato dalla clamorosa rissa a distanza (ravvicinata) tra Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, e il collega Francesco Boccia, del Partito democratico. "C'è chi ai poliziotti e ai carabinieri spacca le teste nelle vie di Torino e chi mette i soldi per la loro previdenza e i loro straordinari. Queste sono le due Italie che si confrontano anche oggi: c'è chi rompe le teste e chi dà i soldi", attacca Gasparri riferendosi alla guerriglia torinese scatenata dai militanti di Askatasuna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, rissa tra Gasparri e Boccia in aula: "Chi spacca la testa ai poliziotti"

Leggi anche: Askatasuna, botte ai poliziotti sotto gli occhi dei politici: chi c'era in piazza

Leggi anche: Rissa in aula, Gasparri interrompe più volte Ranucci: com’è finita

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garlasco, le scale e le diverse fasi: in arrivo uno tsunami, cosa filtra | .it; Juventus su Frattesi, l'ipotesi di un clamoroso scambio con l'Inter | .it.

Gasparri e Zangrillo a Torino, contestazioni all'Askatasuna - Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, si sono presentati a Torino davanti al centro sociale ... notizie.tiscali.it

Gasparri contro il sindaco Lo Russo: "Senza buonsenso nell'associarsi ad Askatasuna" - «Abbiamo ascoltato il questore e i sindacati – spiega Gasparri all’uscita in corso Vinzaglio – Sono ... lastampa.it

Torino: flashmob di Gasparri, Zangrillo e Rosso davanti ad Askatasuna. “Lo Stato sta arrivando” - La delegazione di Forza Italia ha protestato contro l’occupazione abusiva da parte del centro sociale di un palazzo di proprietà pubblica Torino, 15 marzo 2025 – Una delegazione di Forza Italia ... quotidiano.net

Tg La7. . Maxi rissa nel parlamento turco, omaggio dei bagnini alle vittime di Bondi Beach, intervista a Gabriele Muccino e Claudio Baglioni in concerto in Senato. Tutte le notizie del TG digital al link nel primo commento - facebook.com facebook