asino e mucca fuggono da un allevamento e restano intrappolati sul greto di un torrente

Il 23 dicembre 2025, un asino e una mucca sono rimasti intrappolati su un pendio in una zona impervia tra le boscaglie di Masciago Primo, nel Verbano. I due animali, fuggiti da un allevamento, si sono trovati bloccati sul greto di un torrente, richiedendo l'intervento dei soccorsi per metterli in sicurezza.

Masciago Primo (Varese), 23 dicembre 2025 – Un asino e una mucca intrappolati su un pendio in una zona impervia fra le boscaglie di Masciago Primo, nel Verbano fra Rancio Valcuvia e Bedero. I due animali spaventati avevano raggiunto il greto di un fiume, a ridosso di un bosco, dopo essersi allontanati da un’azienda agricola. Una storia d’amore natalizia? Il desiderio di vivere le proprie passioni in libertà e fuori da costrizioni e obblighi dettati da un allevamento, dove si sa alla fine qual è il triste epilogo? Nessuno può saperlo. Masciago Primo, mucca intrappolata sul greto del torrente salvata con l'elicottero dei pompieri La chiamata al 115 . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

