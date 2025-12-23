Aset in soccorso di chi ha bisogno

Aset offre supporto a chi si trova in difficoltà durante un inverno complesso, caratterizzato da aumenti delle spese e sfide quotidiane. Con iniziative e risorse dedicate, l’obiettivo è aiutare le famiglie a gestire meglio il consumo di energia e a superare i momenti di maggiore bisogno. Un aiuto pratico e concreto per affrontare le difficoltà stagionali con maggiore serenità.

In un inverno che pesa più del solito sui bilanci familiari, tra bollette che si accumulano e difficoltà quotidiane sempre più concrete, arrivano nuove risorse per chi fatica a tenere il passo. È in questo contesto che Aset Spa ha deciso di rafforzare il proprio impegno sociale, mettendo sul tavolo un nuovo pacchetto di fondi anticrisi destinati alle famiglie in difficoltà dei Comuni soci. La decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta di martedì 16 dicembre e riguarda uno stanziamento complessivo di 342.900 euro, risorse aggiuntive che vanno a integrare i fondi già attivi per far fronte alle situazioni di insolvenza legate alle utenze del servizio di igiene ambientale e del servizio idrico integrato.

Sosta a pagamento a Fano: nuovi abbonamenti ASET dal 2026 Dal 15 dicembre è possibile avviare le procedure per richiedere i nuovi abbonamenti alla sosta in centro storico e nella zona mare. Residenti, lavoratori e strutture ricettive Le nuove regole - facebook.com facebook

