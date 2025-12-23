Ascolti tv vince la Supercoppa bassi ascolti per Love Again e Io sono Farah

Il 22 dicembre, gli ascolti tv hanno confermato la vittoria della Supercoppa, mentre film come Love Again su Rai 1 e la serie Io sono Farah su Canale 5 hanno registrato ascolti bassi. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico in quella giornata, evidenziando un trend di maggiore interesse per gli eventi sportivi rispetto ai programmi di intrattenimento e alle produzioni cinematografiche e seriali.

Gli ascolti tv del 22 dicembre assegnano la vittoria alla Supercoppa, male per il film su Rai 1 e la serie turca su Canale 5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, vince la Supercoppa, bassi ascolti per Love Again e Io sono Farah Leggi anche: Ascolti tv lunedì 22 dicembre: Love again, Finale Supercoppa, Io sono Farah Leggi anche: Ascolti TV | Lunedì 22 Dicembre 2025. Love Again (13.4%) batte Io Sono Farah (12.8%). In 4 milioni per la finale di Supercoppa (19.7%) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello; Ascolti tv, testa a testa tra 'Affari tuoi' e 'La Ruota della Fortuna': chi vince per un soffio; Ascolti TV ieri sera, 18 dicembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore 3 e il Grande Fratello?; Pagelle ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 (21.8%) batte la finale del Grande Fratello (14.3%), la Supercoppa Italiana si.... Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino - In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io sono Farah (12,8%), Porro si gode l’assenza di Giletti: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv del 18 dicembre, Alessandro Gassmann vince, flop GF. Scotti e De Martino pari - Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di “Un Professore 3” e Canale 5 ha trasmesso il Grande Fratello. dilei.it

Ascolti Tv, i dati Auditel di giovedì 18 dicembre 2025: male la Finale del Grande Fratello, vola Un Professore 3 - Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di giovedì 18 dicembre 2025, ecco quale programma televisivo o film ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. msn.com

Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5% x.com

Un Professore 3 vince anche l’ultima serata degli ascolti tv con 3,5 milioni di telespettatori e il 21.8% di share. Si conferma una delle fiction più viste del 2025. Il merito è sempre di questo splendido cast e di questi sorrisi che ci hanno accompagnato ogni gio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.