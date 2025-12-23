Ascolti TV Total Audience | Lunedì 22 Dicembre 2025 +103K Finale di Supercoppa Napoli-Bologna

Nella serata di lunedì 22 dicembre 2025, l’ascolto totale ha evidenziato risultati rilevanti su Rai1 e Canale5, con particolare attenzione al finale di Supercoppa Napoli-Bologna, che ha registrato un incremento di oltre 103.000 spettatori rispetto alla precedente. I dati indicano una buona partecipazione del pubblico sulle reti generaliste, confermando l’interesse per gli eventi sportivi e le programmazioni serali di prima serata.

Nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, in total audience, la prima serata ha registrato numeri interessanti su Rai1 e Canale5, con risultati significativi anche per le altre reti generaliste. Su Rai1, Love Again ha raccolto 2.230.000 spettatori pari al 13,35% di share, mentre su Canale5, Io Sono Farah ha conquistato 2.152.000 spettatori con uno share del 12,84%. Su Italia1, la Supercoppa Italiana Live ha intrattenuto 1.658.000 spettatori con il 9,82%. Su Rai2, Formidabile Discoring ha ottenuto 857.000 spettatori (5,79%). Su Rai3, Tutti insieme appassionatamente ha segnato 915.000 spettatori (5,9%). 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 22 Dicembre 2025. +103K Finale di Supercoppa Napoli-Bologna Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025 Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Lunedì 15 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+72K) e Il Paradiso (+58K) guidano la classifica degli ascolti TV Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ascolti TV Total Audience | Venerdì 19 Dicembre 2025. Bologna-Inter (+130K) cresce più di tutti; Ascolti TV Total Audience | Domenica 14 Dicembre 2025. Amici (+79K) cresce più di tutti e supera i 3 milioni; Ascolti TV Total Audience | Giovedì 18 Dicembre 2025. Napoli-Milan (+145K) cresce più di tutti; Ascolti TV Total Audience | Sabato 13 Dicembre 2025 La Forza di una Donna +57K è il programma in maggiore crescita. Ascolti tv ieri lunedì 22 dicembre chi ha vinto tra Love Again, Io sono Farah, Supercoppa, Porro e Augias - Ascolti tv lunedì 22 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Love Again contro Io sono Farah, Supercoppa italiana, Porro e Augias ... virgilio.it

