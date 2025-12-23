Ascolti TV | Lunedì 22 Dicembre 2025

Ecco i dati di ascolto televisivo di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, su Rai1. La pellicola

Nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, su Rai1 Love Again ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Formidabile Discoring intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutti insieme appassionatamente segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna.

