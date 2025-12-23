Ascolti TV | Lunedì 22 Dicembre 2025

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i dati di ascolto televisivo di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, su Rai1. La pellicola

Nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, su Rai1 Love Again  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Io Sono Farah ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Formidabile Discoring  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Supercoppa Italiana Live  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Tutti insieme appassionatamente  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  GialappaShow – Best Of  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Little Big Italy raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 22 dicembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 22 Dicembre 2025

Leggi anche: Ascolti tv lunedì 22 dicembre 2025: Love Again, Tre di troppo, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv lunedì 22 dicembre: Love again, Finale Supercoppa, Io sono Farah

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ascolti tv lunedì 22 dicembre | Love again Finale Supercoppa Io sono Farah; Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 22 dicembre 2025.

ascolti tv luned236 22Ascolti tv 22 dicembre: chi ha vinto tra Love Again, Io sono Farah e Napoli-Bologna, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Su Canale 5 ha proposto Io sono Farah, mentre su Italia 1 la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna. fanpage.it

ascolti tv luned236 22Ascolti TV ieri sera, 22 dicembre 2025: chi ha vinto tra Love Again e Io sono Farah? - Ascolti TV: la serata di lunedì 22 dicembre 2025 ha visto una sfida diversa rispetto alle ultime settimane, poiché le grandi fiction e i reality sono andati in letargo per far spazio a palinsesti più ... money.it

Ascolti tv, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti? Lo share si impenna (De Martino staccatissimo). Gruber da Otto e Mezzo! Casa a Prima Vista boom - Trend Auditel - Ascolti tv ieri 22 ottobre 2025: boccata d'aria per Amadeus che risale con The Cage senza la concorrenza di Bastianich La Ruota della Fortuna su Canale 5 raggiunge un nuovo record a 5. affaritaliani.it

Le 10 nuove serie TV più attese di dicembre 2025 (secondo dati reali)

Video Le 10 nuove serie TV più attese di dicembre 2025 (secondo dati reali)

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.