Ascolti TV Lunedì 22 dicembre 2025 | Love Again supera Io Sono Farah boom finale di Supercoppa

Lunedì 22 dicembre 2025, la programmazione televisiva ha offerto una varietà di contenuti, con alcune trasmissioni che hanno riscosso maggiore interesse del pubblico. Tra queste,

Nella serata di lunedì 22 dicembre 2025, la prima serata televisiva ha visto una sfida piuttosto equilibrata tra le principali reti generaliste, con risultati distribuiti e ascolti frammentati. Su Rai1, il film Love Again ha interessato 2.218.000 spettatori, pari al 13,4% di share, dimostrandosi una proposta solida per il pubblico generalista. Subito dietro Canale5, dove Io Sono Farah ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 12,8%, mantenendo un buon livello di fidelizzazione. Sport e intrattenimento: bene Italia1, discreta Rai2. Su Italia1, la Supercoppa Italiana Live ha incollato davanti al video 1.

