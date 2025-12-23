Ascolti TV | Lunedì 22 Dicembre 2025 Love Again 13.4% batte Io Sono Farah 12.8% In 4 milioni per la finale di Supercoppa 19.7%

Nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, su Rai1 Love Again  ha interessato 2.218.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5  Io Sono Farah ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2  Formidabile Discoring  intrattiene 854.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1  Supercoppa Italiana Live  incolla davanti al video 1.631.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3  Tutti insieme appassionatamente  segna 911.000 spettatori (5.9%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 834.000 spettatori (6.7%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 634.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8  GialappaShow – Best Of  ottiene 456. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

