Ascolti TV | Lunedì 22 Dicembre 2025 Love Again 13.4% batte Io Sono Farah 12.8% In 4 milioni per la finale di Supercoppa 19.7%

Nella serata di lunedì 22 dicembre 2025, i dati di ascolto televisivo evidenziano che

Nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, su Rai1 Love Again ha interessato 2.218.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Formidabile Discoring intrattiene 854.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video 1.631.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 Tutti insieme appassionatamente segna 911.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 834.000 spettatori (6.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 634.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 456.

