Ascolti tv i dati del 22 dicembre 2025
I dati di ascolto tv del 22 dicembre 2025 mostrano buoni risultati per la Supercoppa, con una buona affluenza di pubblico. Su Rai1, la trasmissione Love Again ha registrato un ascolto di 2 milioni di spettatori, confermando l’interesse per gli eventi sportivi e le produzioni televisive della serata. Questi dati testimoniano l’attenzione del pubblico verso programmi di intrattenimento e sport in questa giornata.
Bene la Supercoppa. Nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre 2025, su Rai1 Love Again ha ottenuto 2.218.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha registrato 2.135.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Formidabile Discoring si ferma a 854.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live conquista ben 1.631.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 Tutti insieme appassionatamente si ferma a 911.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 834.000 spettatori (6.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 634.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 456. 🔗 Leggi su 361magazine.com
