ascoli vivaio momento nero per la primavera col pescara terzo ko di fila

L'Ascoli Primavera attraversa un momento difficile, con tre sconfitte consecutive. La partita contro il Pescara si è conclusa con un risultato negativo, evidenziando le sfide attuali della squadra. Di seguito, i dettagli della formazione e gli eventi principali della gara.

1 ASCOLI 0: Profeta, Rossi, La Barba, Bonetto (dal 32’ s.t. Massini), Valori (dal 18’ s.t. Landolfi), Muzi, D’Arcangelo, Guardagna, Cardilli (dal 32’ s.t. Cioffi, dal 47’ s.t. Servalli), Di Zio, Shehaj (dal 47’ s.t. Sculli). Panchina: Doronzo, D’Aversa, Bosi, Di Donato, D’Errico, Gui, Cicchitti. All. Stella ASCOLI: Dente, D’Agostino, Di Salvatore, Rama, Di Teodoro, Casillo, Bruni (dal 10’ s.t. Di Pierdomenico), Vischia, Picca (dal 20’ s.t. Ciafardini), Angelino (dal 10’ s.t. De Witt), Finotti (dal 20’ s.t. Tassotti). Panchina: Rosa, Tocchi, Candido, Russo, Fortuna, Mbaye. All. Corsi Arbitro: Carluccio dell’Aquila Marcatori: al 36’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

