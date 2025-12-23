Ascoli Piceno soccorsi due alpinisti sui Monti Sibillini | individuati usando un drone

Lunedì 22 dicembre, due alpinisti in difficoltà sotto la Cima del Lago, nei Monti Sibillini, sono stati soccorsi ad Ascoli Piceno. L'intervento è stato possibile grazie all’utilizzo di un drone, che ha facilitato l’individuazione e la localizzazione dei soccorritori. L’operazione si è svolta con successo, assicurando la sicurezza degli escursionisti e dimostrando l’efficacia delle tecnologie moderne nelle operazioni di soccorso in zone difficili da raggiungere.

Nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre sono stati soccorsi due alpinisti in difficoltà sotto la vetta di Cima del Lago (Ascoli Piceno), nel gruppo dei Monti Sibillini. I due alpinisti, uno proveniente da Roma e l’altro da Bologna, stavano percorrendo una via invernale, il Canale nord di Cima del Lago, lungo la parete nord della montagna, quando si sono trovati in difficoltà. A seguito dell’allertamento, il Soccorso alpino e speleologico Marche ha attivato le operazioni di ricerca. L’individuazione dei due alpinisti è avvenuta grazie all’impiego di un drone, condotto da un pilota S.A.P.R. ( drone) del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

