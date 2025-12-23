Ascoli dare il massimo non basta Ora è tempo delle riflessioni

L'Ascoli, nonostante abbia dato il massimo in campo, non è riuscito a ottenere i risultati sperati. Il pareggio casalingo contro il Campobasso ha evidenziato alcune criticità, come sottolineato dal tecnico Tomei al termine della partita. È il momento di analizzare attentamente gli aspetti da migliorare e riflettere sulle prossime strategie per rafforzare la squadra e riprendere il cammino verso gli obiettivi.

L'Ascoli ha fatto il massimo, ma non basta. Le parole del tecnico Tomei al termine del deludente pareggio, fatto registrare domenica in casa contro il Campobasso, sono state eloquenti. I suoi uomini non hanno saputo approfittare dell'occasionissima servita sia da Ravenna, costretto a restare fermo un turno per il match saltato col Rimini dopo l'esclusione dei biancorossi, e un Arezzo che a Sassari ha pareggiato rischiando davvero di finire ko. Giocare contro i molisani con la consapevolezza di avere di fronte una grande chance evidentemente non è bastato per dare alla squadra quelle motivazioni necessarie per riuscire a fare un passo avanti nella corsa per il vertice.

