Artigianato alimentare e bevande Catania prima provincia per valore economico

Catania si conferma la provincia italiana con il maggior valore economico nel settore dell’artigianato alimentare e delle bevande. Tra il 2024 e il 2025, il comparto siciliano registra una crescita significativa, riflettendo l’importanza del patrimonio enogastronomico locale. Questa fase di sviluppo sottolinea il ruolo strategico delle produzioni artigianali nel panorama economico regionale e nazionale, contribuendo a consolidare l’immagine di qualità e tradizione del made in Sicily.

Il made in Sicily dell'alimentare e delle bevande vive una fase di forte espansione tra il 2024 e il 2025. La Sicilia, che contribuisce per l'1,9 per cento all'export nazionale di alimentari e bevande, registra nei dodici mesi tra luglio 2024 e giugno 2025 esportazioni per 1,1 miliardi di euro.

