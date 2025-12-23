Artifizi pirotecnici illegali la scoperta dei carabinieri in un’abitazione a Scorrano

I carabinieri della sezione operativa di Maglie hanno scoperto e sequestrato 500 chili di materiale esplodente illegale durante un sopralluogo in un garage a Scorrano, appartenente a un uomo di 70 anni. L’intervento ha evidenziato la presenza di artifici pirotecnici illegali, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a questo tipo di attività non autorizzata.

SCORRANO - Alcuni momenti del sopralluogo dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Maglie nel garage di casa di un 70enne, a Scorrano, terminata con il sequestro di 500 chili di materiale esplodente illegale. Qui, la notizia completa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Perquisita l'abitazione di un giovane insospettabile: la scoperta dei carabinieri Leggi anche: Botti illegali in casa: blitz dei Carabinieri in Irpinia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scoperta fabbrica illegale di fuochi d'artificio nel Napoletano; Scoperta fabbrica di calze della Befana false: maxi sequestro; Sant’Antimo: scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio.; Fabbrica illegale di fuochi d’artificio scoperta nel napoletano, una denuncia. Mezza tonnellata di fuochi illegali nel garage di casa, scattano sequestro e denuncia - La scoperta dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Maglie. lecceprima.it Artifizi pirotecnici illegali, la scoperta dei carabinieri in un’abitazione a Scorrano - Alcuni momenti del sopralluogo dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Maglie nel garage di casa di un 70enne, a Scorrano, terminata con il sequestro di 500 chili di ... lecceprima.it Fuochi d’artificio illegali, scoperta una fabbrica clandestina: denunciato 34enne - SANT’ANTIMO (rgl) – Dietro le vetrine virtuali dei social network si nascondeva una vera e propria fabbrica clandestina di fuochi d’artificio. ilgiornalelocale.it

SENISE: 61 CHILOGRAMMI DI ARTIFIZI PIROTECNICI SEQUESTRATI DAI CARABINIERI Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 57 anni per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti - facebook.com facebook

CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO DI ARTIFIZI PIROTECNICI, INCONTRO DEI CARABINIERI CON LE TERZE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BUS x.com

