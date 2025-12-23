Artifizi pirotecnici illegali la scoperta dei carabinieri in un’abitazione a Scorrano

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della sezione operativa di Maglie hanno scoperto e sequestrato 500 chili di materiale esplodente illegale durante un sopralluogo in un garage a Scorrano, appartenente a un uomo di 70 anni. L’intervento ha evidenziato la presenza di artifici pirotecnici illegali, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a questo tipo di attività non autorizzata.

SCORRANO - Alcuni momenti del sopralluogo dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Maglie nel garage di casa di un 70enne, a Scorrano, terminata con il sequestro di 500 chili di materiale esplodente illegale. Qui, la notizia completa. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Perquisita l'abitazione di un giovane insospettabile: la scoperta dei carabinieri

Leggi anche: Botti illegali in casa: blitz dei Carabinieri in Irpinia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scoperta fabbrica illegale di fuochi d'artificio nel Napoletano; Scoperta fabbrica di calze della Befana false: maxi sequestro; Sant’Antimo: scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio.; Fabbrica illegale di fuochi d’artificio scoperta nel napoletano, una denuncia.

Mezza tonnellata di fuochi illegali nel garage di casa, scattano sequestro e denuncia - La scoperta dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Maglie. lecceprima.it

Artifizi pirotecnici illegali, la scoperta dei carabinieri in un’abitazione a Scorrano - Alcuni momenti del sopralluogo dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Maglie nel garage di casa di un 70enne, a Scorrano, terminata con il sequestro di 500 chili di ... lecceprima.it

artifizi pirotecnici illegali scopertaFuochi d’artificio illegali, scoperta una fabbrica clandestina: denunciato 34enne - SANT’ANTIMO (rgl) – Dietro le vetrine virtuali dei social network si nascondeva una vera e propria fabbrica clandestina di fuochi d’artificio. ilgiornalelocale.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.