Articolo su Checco Zalone l’unico vero filosofo italiano vivente ma anche su molto altro

Questo articolo esplora il ruolo di Checco Zalone come uno dei pochi veri filosofi italiani viventi, analizzando il suo percorso artistico e il suo impatto culturale. Attraverso una riflessione sobria e approfondita, si cercherà di comprendere come il suo talento vada oltre l’intrattenimento, offrendo spunti di pensiero e analisi sociale. Alla fine, i lettori avranno una visione più chiara sulla complessità di un artista spesso sottovalutato.

Di che cosa parla quest'articolo, si chiedono ogni giorno a fine lettura i poveri redattori cui la vita ha affidato la sfortuna di titolare "L'avvelenata". Oggi giornatona: non lo so neanch'io. Propongo d'indire un sondaggio per deciderlo tutti insieme. È questo un articolo sulla più famosa vignetta dell'era Trump? È questo un articolo sui comici che, ha ragione Chris Rock, sono i nuovi filosofi, e in quanto tali riescono a parodiare un anno prima le cose che succedono un anno dopo? È questo un articolo sull'indicibile come scusa per gli scarsi e occasione per i bravi? È questo un articolo sulla solita regola di Katharine Hepburn? È questo un articolo sull'unica regola del dibattito pubblico che non sbagli mai mai mai, confermata ieri durante la conferenza stampa al termine della visione di "Buen Camino"? Chissà.

