Artena città presepe

Artena si prepara ad accogliere l’11ª edizione di “Artena Città Presepe”, un evento che si svolge dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026. Durante questo periodo, il centro storico si anima con mercatini, presepi diffusi e punti gastronomici dedicati ai sapori locali. Un’occasione per scoprire le tradizioni e le luci della città in un percorso che unisce cultura, artigianato e gastronomia.

Artena si veste di magia e presenta una nuova edizione, la numero 11, di “Artena Città Presepe". Un ricco calendario di appuntamenti, dall'8 dicembre al 6 gennaio 2026, con:-mercatini-presepi diffusi nel centro storico-punti gastronomici con sapori localiSarà un viaggio tra luci, tradizione e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Artena Città Presepe, edizione 2025 Leggi anche: “La città del presepe”, spettacolo su simbologie e metafore del presepe napoletano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Boom di presenze per la quarta edizione di "Artena città presepe" - Artena ha il centro storico pedonale più lungo d'Europa ed ha ospitato anche quest'anno la quarta edizione la manifestazione "Artena città presepe". romatoday.it Artena Città Presepe 2023 - Fino al 6 gennaio 2024, ad Artena sono in calendario cantine aperte per degustare delizie culinarie locali, presepi ... romatoday.it Artena Città Presepe Artena Città Presepe. Edith Piaf · La foule (Remasterisé en 2007). Emozione, equilibrio e meraviglia sotto il cielo di Artena Città Presepe! Grazie di cuore ad @_a.m.a.l.i.a e @leonardoragazzini , i nostri artisti che con il loro spettacolo acrobatico e di giocoleri - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.