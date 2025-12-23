Artena città presepe

Artena si prepara ad accogliere l’11ª edizione di “Artena Città Presepe”, un evento che si svolge dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026. Durante questo periodo, il centro storico si anima con mercatini, presepi diffusi e punti gastronomici dedicati ai sapori locali. Un’occasione per scoprire le tradizioni e le luci della città in un percorso che unisce cultura, artigianato e gastronomia.

Artena si veste di magia e presenta una nuova edizione, la numero 11, di "Artena Città Presepe". Un ricco calendario di appuntamenti, dall'8 dicembre al 6 gennaio 2026, con:-mercatini-presepi diffusi nel centro storico-punti gastronomici con sapori localiSarà un viaggio tra luci, tradizione e.

Boom di presenze per la quarta edizione di "Artena città presepe" - Artena ha il centro storico pedonale più lungo d'Europa ed ha ospitato anche quest'anno la quarta edizione la manifestazione "Artena città presepe". romatoday.it

Artena Città Presepe 2023 - Fino al 6 gennaio 2024, ad Artena sono in calendario cantine aperte per degustare delizie culinarie locali, presepi ... romatoday.it

