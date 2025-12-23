Arrivano armati di fucile in piazza e minacciano i clienti di un bar

23 dic 2025

Lunedì la polizia ha arrestato un 18enne di Acerra, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma alterata e ricettazione e denunciato per minaccia aggravata dall’uso dell’arma; mentre un altro 18enne con precedenti di polizia, complice dell’arrestato, è stato denunciato per gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

