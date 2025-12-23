Il genere western, nel cinema, è ancora vivo. A contribuire al suo rilancio il nuovo film ’Il vagabondo’, realizzato in Emilia da un attore reggiano che ha ottenuto successo al recente Basilicata Film Festival e che si prepara già nel nuovo anno a sbarcare nelle sale cinematografiche. "Il vagabondo" è diretto da Joseph Ragnedda e prodotto da Studio Zero. Al Basilicata Film Festival è stato premiato per la storia e l’originalità della trama. Il film vede protagonista un giovane cowboy, interpretato dall’attore emiliano Lorenzo Neri, che è anche autore della sceneggiatura del film. Ad affiancarlo c’è Alessio Di Clemente, attore non nuovo al genere: Di Clemente infatti, ritorna a recitare in un film western 16 anni dopo aver affiancato Terence Hill in" Doc West" (girato appunto nel 2009). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva un film western ’made in Reggio’

Leggi anche: Il film made in Brianza. Ecco “Risotto Western“: "Un cortometraggio che rompe gli schemi"

Leggi anche: Arriva nei cinema il film su Brunello Cucinelli, il visionario garbato del Made in Italy

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I Verdi Pascoli Del Wyoming | Il Film Western Doppiato In Italiano Di Charles Coburn

Mostra del Cinema di Taranto, il miglior film arriva dal Portogallo - facebook.com facebook