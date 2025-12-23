Arriva la seconda Supercoppa araba nella storia del Napoli

Dopo Doha del 2014 ancora una Supercoppa in terra araba per il club di De Laurentiis. Con la vittoria per 2-0 sul Bologna di Italiano . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Arriva la seconda Supercoppa “araba” nella storia del Napoli

arriva seconda supercoppa arabaArriva la seconda Supercoppa “araba” nella storia del Napoli - Dopo Doha del 2014 ancora una Supercoppa in terra araba per il club di De Laurentiis. forzazzurri.net

