Arrestato infermiere in pensione per violenza sessuale su un 14enne | custodia cautelare in carcere

Un uomo di 63 anni, ex infermiere di Partinico, è stato arrestato dalla Polizia di Taormina con l'accusa di aver commesso una violenza sessuale su un ragazzo di 14 anni. La misura cautelare in carcere è stata disposta nell'ambito delle indagini. L'evento ha suscitato attenzione e richiama l'importanza di tutelare i minori e garantire la sicurezza pubblica.

Un 63enne di Partinico, in pensione, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Taormina con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minorenne. La custodia cautelare in carcere è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura.

