Arrestato in un B&B 40enne ricercato dal 2019 finisce in carcere a Montorio

Nella serata di sabato 20 dicembre, la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni, ricercato dal 2019 e irregolare sul territorio nazionale. L’arresto è avvenuto in un B&B a Montorio, dove l’uomo era nascosto. Il cittadino marocchino, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Savona, è stato condotto in carcere.

