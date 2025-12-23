Arrestato in un B&B 40enne ricercato dal 2019 finisce in carcere a Montorio
Nella serata di sabato 20 dicembre, la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni, ricercato dal 2019 e irregolare sul territorio nazionale. L’arresto è avvenuto in un B&B a Montorio, dove l’uomo era nascosto. Il cittadino marocchino, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Savona, è stato condotto in carcere.
Nella serata di sabato 20 dicembre, un intervento mirato della polizia ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 settembre 2019 dal tribunale di Savona. L’uomo è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
