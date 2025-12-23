Nelle strade bagnate di Londra, una manifestazione a sostegno della Palestina si è trasformata in un caso internazionale quando la nota attivista svedese Greta Thunberg è stata fermata e arrestata dalla polizia britannica. L’episodio, avvenuto nel centro della capitale, ha immediatamente attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo e ha riacceso il dibattito sul rapporto tra sicurezza nazionale e libertà di protesta. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e quali sono le accuse delle autorità nei confronti dell’attivista. Greta Thunberg al raduno pro-pal di Londra. La protesta, organizzata da gruppi di attivisti locali e internazionali, si inseriva nel più ampio contesto delle manifestazioni pro-palestinesi che da mesi interessano il Regno Unito e altre capitali europee. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Arrestata!”. Greta Thunberg nei guai: cosa ha fatto

Leggi anche: Greta Thunberg arrestata a Londra

Leggi anche: Greta Thunberg, la rivelazione shock sulla prigionia in Israele: “Cosa mi hanno fatto”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Arrestata l’attivista Greta Thunberg per una manifestazione pro-pal a Londra - La ragazza svedese è stata fermata durante una manifestazione in sostegno della Palestina. editorialedomani.it