Arrestata! Greta Thunberg nei guai | cosa ha fatto

Nelle strade bagnate di Londra, una manifestazione a sostegno della Palestina si è trasformata in un caso internazionale quando la nota attivista svedese Greta Thunberg è stata fermata e arrestata dalla polizia britannica. L’episodio, avvenuto nel centro della capitale, ha immediatamente attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo e ha riacceso il dibattito sul rapporto tra sicurezza nazionale e libertà di protesta. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e quali sono le accuse delle autorità nei confronti dell’attivista. Greta Thunberg al raduno pro-pal di Londra. La protesta, organizzata da gruppi di attivisti locali e internazionali, si inseriva nel più ampio contesto delle manifestazioni pro-palestinesi che da mesi interessano il Regno Unito e altre capitali europee. 🔗 Leggi su Tvzap.it
