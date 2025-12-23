Arezzo cantieri e miracoli | qualcosa finisce molto resta a metà

Arezzo si presenta con un panorama di cantieri in parte conclusi e in parte ancora in sospeso. Alcune piazze sono state riqualificate, mentre altri progetti avanzano lentamente o rimangono fermi. L’insieme riflette una situazione di interventi avviati e mai completati, con costi che aumentano e lavori che si prolungano nel tempo, lasciando molte opere in uno stato di incertezza.

Ad Arezzo il bilancio dei cantieri assomiglia a una partita giocata a metà: piazze finite e celebrate, percorsi che arrancano, opere che lievitano di prezzo e altre che restano chiuse in un eterno “si fa”. Dai Giardini Porcinai alla Cadorna, dalla Catona alla Cesalpino, la città avanza tra inaugurazioni, rinvii e scadenze PNRR che incombono come nuvole basse Ad Arezzo i cantieri sono come il meteo: annunciati sereni, finiscono quasi sempre con pioggia sparsa e grandine sui costi. Qualcosa è pronto, qualcosa è quasi pronto, qualcosa è pronto. a parole. Il resto è in quel limbo mistico chiamato “ci stiamo lavorando”, che in toscano corrente significa: portate pazienza e tenete il portafoglio aperto. 🔗 Leggi su Lortica.it

