Arepo Fiduciaria Claudio Calabi nominato presidente
L’assemblea dei soci di Arepo Fiduciaria, società interamente controllata da Banca Profilo, ha rinnovato i vertici nominando Claudio Calabi, già amministratore delegato di Fenice, la società fondata da Chiara Ferragni, alla presidenza. Il nuovo presidente lavorerà al fianco dell’amministratore delegato Massimo Longhi. Nel corso della stessa riunione è stata approvata anche la nomina di Maria Rita Scolaro come componente del consiglio di amministrazione: Scolaro fa già parte del board di Banca Profilo, dove è recentemente rientrato come amministratore delegato Matteo Arpe, ed è inoltre presente nel cda di Arepo BP. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Giada Di Muzio è il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo, Claudio Carretta nominato vice
Leggi anche: Hsbc, Brendan Nelson nominato presidente
Banca Profilo, Claudio Calabi è il nuovo presidente del cda di Arepo - L'assemblea dei soci ha nominato Claudio Calabi presidente del cda di Arepo Fiduciaria, controllata da Banca Profilo, per rafforzare e sviluppare ulteriormente la società insieme all'ad Massimo Longhi ... milanofinanza.it
Banca Profilo, Claudio Calabi nominato presidente di Arepo Fiduciaria - L'Assemblea dei Soci di Arepo Fiduciaria, società controllata al 100% da Banca Profilo, ha deliberato la nomina di Claudio Calabi quale ... teleborsa.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.