Area di stoccaggio di bombole gpl nel terreno confinante e il vicino lo trascina davanti al giudice
L'ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Corciulo, si è pronunciata sul ricorso proposto da F.S. contro il comune di San Felice a Cancello nei confronti della società Fratelli Carfora Trasporti Srl.Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
