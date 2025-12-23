Aquino investe un disabile in carrozzina e scappa 72enne incastrato dalle telecamere

Nel pomeriggio del 16 dicembre ad Aquino, un grave episodio di inciviltà si è verificato quando un uomo di 72 anni ha investito un disabile in carrozzina e si è allontanato senza prestare soccorso. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato l’accaduto, evidenziando la gravità del gesto. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità e il rispetto delle norme di sicurezza e umanità.

Un episodio di grave inciviltà si è consumato nel tardo pomeriggio del 16 dicembre ad Aquino, dove un uomo di 72 anni ha travolto una persona disabile per poi dileguarsi senza prestare assistenza. La fuga dell'investitore, tuttavia, è durata meno di 24 ore grazie al tempestivo intervento dei.

