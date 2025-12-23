Apriteci cerchiamo armi e droga poliziotti si fingono carabinieri e rapinano la casa di una famiglia

Due agenti di polizia si sono travestiti da carabinieri e, con l’inganno, hanno perpetrato una rapina in una famiglia. L’operazione è culminata con quattro persone arrestate e portate in carcere. L’episodio evidenzia le modalità di inganno adottate e sottolinea l’importanza di vigilare sulla corretta condotta delle forze dell’ordine.

CERCHIAMO MIMMO. Aiutiamo a ritrovare Mimmo smarrito a #Camucia in zona Conad / piscina è castrato ed un po' pauroso. Guardate nei garage Fondi cantine grazie mille 329.1953203. Per avvistamenti contattate anche noi su Whatsapp al 388.69 - facebook.com facebook

