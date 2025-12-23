Apriteci cerchiamo armi e droga poliziotti si fingono carabinieri e rapinano la casa di una famiglia
Due agenti di polizia si sono travestiti da carabinieri e, con l’inganno, hanno perpetrato una rapina in una famiglia. L’operazione è culminata con quattro persone arrestate e portate in carcere. L’episodio evidenzia le modalità di inganno adottate e sottolinea l’importanza di vigilare sulla corretta condotta delle forze dell’ordine.
Quattro arresti in carcere per rapina in casa. Due poliziotti si sono finti carabinieri e sono entrati con il pretesto di una perquisizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
