Approvato il bilancio unico previsionale 2026 dell’Università di Siena

Arezzo, 23 dicembre 2025 – . Il Consiglio di Amministrazione dell' Università di Siena ha approvato nella riunione del 23 dicembre 2025 il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2026, con un totale dei proventi pari a quasi 200 milioni di Euro e, come da normativa, è stato approvato in pareggio. Insieme al Bilancio unico di Ateneo è stato, inoltre, approvato il budget degli investimenti che prevedere una spesa per il 2026 di circa 1,7 milioni di Euro dei quali circa 1,1 milioni finanziati con risorse messe a disposizione dall'Ateneo.

