Approvato il bilancio del Comune di Dalmine Equilibrio tra entrate e spese | Focus sulla riduzione del debito
Dalmine. Il Consiglio comunale di Dalmine ha approvato lunedì sera, 22 dicembre, il bilancio di previsione 2026–2028: il documento è stato approvato dalla maggioranza con il voto contrario dell’opposizione. Secondo l’amministrazione il testo conferma la solidità dei conti dell’ente e la volontà di tutelare cittadini e imprese mantenendo l’equilibrio finanziario senza introdurre nuovi aumenti fiscali. Per il 2026 il bilancio presenta un perfetto equilibrio tra entrate e spese, pari a quasi 36 milioni di euro. Le principali entrate tributarie previste sono l’Imu (3,5 milioni), l’Addizionale comunale Irpef (2,4 milioni), la Tari (2,2 milioni) e il Fondo di Solidarietà comunale (2,2 milioni). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
