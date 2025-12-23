Approvato il bilancio 2026 nessun aumento tributario nè indebitamenti | Resistenza attiva

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, conclusosi dopo una seduta di dodici ore. Il documento prevede nessun aumento tributario e nessun nuovo indebitamento, confermando l’impegno dell’amministrazione a mantenere un equilibrio finanziario stabile. La decisione rappresenta un passo importante per la pianificazione delle politiche pubbliche e la gestione delle risorse del territorio.

Via libera del Consiglio comunale di Modena al bilancio di previsione 2026-2028, approvato lunedì 22 febbraio al termine di una seduta durata dodici ore. Per il 2026, il bilancio ha un volume di circa 438,8 milioni di euro che serviranno principalmente per consolidare lo sviluppo dell’offerta dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Assisi, approvato il Bilancio di previsione: nessun aumento tasse, 30milioni di investimento: ecco quali

Leggi anche: Bilancio di previsione, i conti per il 2026 a Pisa sono ok: "Nessun aumento su aliquote e tasse e stessa qualità dei servizi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Approvato il Bilancio 2026/2028: Fiumicino più forte e autonoma; Approvato il bilancio di previsione 2026-2028; IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028: NESSUN AUMENTO PER CITTADINI E FAMIGLIE, TASSE E TARIFFE INVARIATE; Approvato il bilancio di previsione, nessun aumento per tassazione e costo dei servizi al cittadino.

Regione Lombardia approva il Bilancio 2026-2028: nessun aumento di tasse, sì a investimenti - Il vicepresidente Alparone ha sottolineato che per il 2026 il bilancio regionale ammonta a 34 miliardi di euro, di cui 24 destinati alla sanità (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it