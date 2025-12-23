Approvata mozione in seconda circoscrizione per l' eliminazione del tappo di via Gino Funaioli

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda circoscrizione è stata approvata una mozione che prevede l'eliminazione del cosiddetto “tappo” di via Gino Funaioli. L'atto autorizza l'avvio delle procedure di espropriazione per pubblica utilità del tratto di strada tra via Federico Orsi Ferrari e via Ben Haukal, con l'obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre i disagi nella zona.

L'atto approvato richiede formalmente l’avvio delle procedure di espropriazione per pubblica utilità del tratto stradale compreso tra via Federico Orsi Ferrari e via Ben Haukal. Nello specifico, l’intervento riguarderà la particella catastale individuata al foglio di mappa n. 77, particella 5686. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Approvata una mozione per intitolare la Sala Rossa del Comune di Pisa a Gianna Gambaccini

Leggi anche: Sperone, la proposta del presidente della seconda circoscrizione: "Illuminiamo tutti i murales"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Senato: approvata mozione su depressione - Oggi l’Aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione sulla depressione condivisa da tutti i gruppi politici. quotidianosanita.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.