Approvata mozione in seconda circoscrizione per l' eliminazione del tappo di via Gino Funaioli

Nella seconda circoscrizione è stata approvata una mozione che prevede l'eliminazione del cosiddetto “tappo” di via Gino Funaioli. L'atto autorizza l'avvio delle procedure di espropriazione per pubblica utilità del tratto di strada tra via Federico Orsi Ferrari e via Ben Haukal, con l'obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre i disagi nella zona.

