Approvata mozione in seconda circoscrizione per l' eliminazione del tappo di via Gino Funaioli
Nella seconda circoscrizione è stata approvata una mozione che prevede l'eliminazione del cosiddetto “tappo” di via Gino Funaioli. L'atto autorizza l'avvio delle procedure di espropriazione per pubblica utilità del tratto di strada tra via Federico Orsi Ferrari e via Ben Haukal, con l'obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre i disagi nella zona.
L'atto approvato richiede formalmente l’avvio delle procedure di espropriazione per pubblica utilità del tratto stradale compreso tra via Federico Orsi Ferrari e via Ben Haukal. Nello specifico, l’intervento riguarderà la particella catastale individuata al foglio di mappa n. 77, particella 5686. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
